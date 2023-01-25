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Сегодня, 16:05

Тарпищев: «Рублев оказался очень прогнозируемым для Джоковича»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисита Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Australian Open против серба Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6).

«Рублев оказался очень прогнозируемым для Джоковича. Ему удобно было играть любой мяч, все было читаемо. Андрей все время хотел его пробить, и не было, я бы сказал, интеллигентности в его игре. Хотел забить, но сделать это на таких мягких кортах нереально. Технико-тактический арсенал Джоковича оказался выше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/16881297
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Шамиль Тарпищев
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