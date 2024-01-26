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Сегодня, 12:05

Ольховский объяснил поражение Джоковича от Синнера в полуфинале Australian Open

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Новак Джокович.
Фото Reuters

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Андрей Ольховский поделился с «СЭ» впечатлениями от победы Янника Синнера в полуфинале Australian Open-2024 над Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7(6:8), 6:3).

«Я еще перед матчем говорил о том, что Синнер может обыграть Джоковича, это и случилось. Сегодня Джокович был не тем, кем мы привыкли его видеть. Он стал показывать себя лишь к третьему сету. Достаточно много ошибок, несвойственных Новаку. Плюс к этому, стоит отметить великолепную игру Синнера. Янник играет настолько быстро, что даже Джокович за ним не успевает», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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