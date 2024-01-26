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Сегодня, 12:05

Джокович — о матче с Синнером: «Я был шокирован своим уровнем — в плохом смысле этого слова»

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open. Он проиграл со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. Серб не заработал ни одного брейк-пойнта и впервые с 2018-го проиграл в Мельбурне.

«Во-первых, я хочу поздравить Синнера с тем, что он провел отличный матч, отличный турнир. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.

Я был в каком-то смысле шокирован своим уровнем — в плохом смысле этого слова. В первых двух сетах у меня мало что получалось (улыбается).

Думаю, это один из моих худших матчей на турнирах «Большого шлема». По крайней мере, из тех, что я помню», — сказал Джокович после матча.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.

Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
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