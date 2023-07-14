Ольховский объяснил, почему Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал для «СЭ» поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона (3:6, 3:6, 3:6).

«В первую очередь, Даниил был в полуфинале Уимблдона. На мой взгляд — это очень хороший результат. А с Алькарасом матч не сложился. Испанец сегодня лучше играл. Во всех элементах он был активнее, сильнее в розыгрышах и просто лучше. Это травяное покрытие, на нем нужно более активно играть», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Алькарас сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Янника Синнера (6:3, 6:4, 7:6 (7:4).