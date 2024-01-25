Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

25 января, 23:54

Морозова: «В полуфинале Медведеву было бы проще сыграть с Алькарасом, чем со Зверевым»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open-2024, чем с немцем Александром Зверевым.

«Не считаю, что Даниилу повезло с соперником. На мой взгляд, ему было бы проще сыграть с Алькарасом, который в этому году совершил слишком много невынужденных ошибок на Australian Open и сам признался, что нужно было лучше готовиться. Поэтому немец пока именно с точки зрения подготовки смотрится лучше. И для Медведева это не будет легкой прогулкой по корту. Потому что Зверев обладает теми качествами, которыми многие восхищаются», — приводит слова Морозовой RT.

Матч 1/2 финала турнира между Медведевым и Зверевым пройдет в пятницу, 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу россиянина.

Источник: RT
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
1
Читайте также
Нападающий «Твенте» Угальде может перейти в «Спартак»
Кто и как управляет «Спартаком»
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чжэн Циньвэнь: «Соболенко — одна из самых сильных игроков в туре. Она цельный игрок»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости