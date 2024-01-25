Морозова: «В полуфинале Медведеву было бы проще сыграть с Алькарасом, чем со Зверевым»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open-2024, чем с немцем Александром Зверевым.

«Не считаю, что Даниилу повезло с соперником. На мой взгляд, ему было бы проще сыграть с Алькарасом, который в этому году совершил слишком много невынужденных ошибок на Australian Open и сам признался, что нужно было лучше готовиться. Поэтому немец пока именно с точки зрения подготовки смотрится лучше. И для Медведева это не будет легкой прогулкой по корту. Потому что Зверев обладает теми качествами, которыми многие восхищаются», — приводит слова Морозовой RT.

Матч 1/2 финала турнира между Медведевым и Зверевым пройдет в пятницу, 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу россиянина.