Джокович — о предмете на груди в матче с Фучовичем: «Команда доставляет мне эффективные нанотехнологии»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что было у него на груди во время матча с венгром Мартоном Фучовичем (7:6 (7:2), 6:0, 6:3) во втором круге «Ролан Гаррос».

«Когда я был ребенком, мне очень нравился Железный человек, поэтому я стараюсь выдавать себя за него. Вы знаете, моя команда создает невероятно эффективную нанотехнологию, которая помогает мне показывать лучший теннис на корте. Так что это самый большой секрет моей карьеры», — приводит слова Джоковича Tennis Channel.

Предмет на груди Джоковича.

По информации L'Equipe, на теле 36-летнего серба изобретение итальянской компании TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия». Использование устройства обещает улучшить осанку, гибкость и силу. При этом она не выделяет никаких химикатов и полностью соответствует антидопинговым правилам.

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперником Джоковича станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.