Джокович — о матче с Фритцем: «Я много страдал в первых двух сетах»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем (7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3) в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Я много страдал в первых двух сетах, в том числе из-за его качественного тенниса. Он хорошо подавал, держался ближе к линии и как бы душил меня с задней линии корта. Большую часть розыгрышей я играл на задней линии. Было очень сложно найти правильный момент. Было очень жарко, пока на улице было солнце. Физически очень тяжело, да и эмоционально тоже. В конце концов, мне удалось сломить его, когда это было важно. Я прибавил в игре, наверное, в середине третьего сета и держал этот уровень до самого конца», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).