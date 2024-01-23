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Джокович — о матче с Фритцем: «Я много страдал в первых двух сетах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем (7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3) в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Я много страдал в первых двух сетах, в том числе из-за его качественного тенниса. Он хорошо подавал, держался ближе к линии и как бы душил меня с задней линии корта. Большую часть розыгрышей я играл на задней линии. Было очень сложно найти правильный момент. Было очень жарко, пока на улице было солнце. Физически очень тяжело, да и эмоционально тоже. В конце концов, мне удалось сломить его, когда это было важно. Я прибавил в игре, наверное, в середине третьего сета и держал этот уровень до самого конца», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Новак Джокович, Андрей Рублев и&nbsp;Арина Соболенко. Матчи Рублева, Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция Australian Open 23 января

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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