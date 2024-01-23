Джокович стал вторым игроком после Федерера, одержавшим 700 побед на харде

Сербский теннисист Новак Джокович одержал 700-ю победу на харде, обыграв в 1/4 финала Australian Open-2024 американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3).

Как сообщает Opta, Джокович стал вторым игроком после Роджера Федерера (783), одержавшим 700 побед на харде в ATP за всю историю Открытой эры. Также 36-летний серб одержал свою 15-ю победу на турнирах «Большого шлема» над игроком из топ-20 рейтинга ATP после 35 лет, обогнав Федерера (14) и став самым результативным игроком в возрасте старше 35 лет.

Победа над Фритцем стала для Джоковича 33-й подряд на Australian Open. Он сравнялся с Моникой Селеш по количеству побед подряд на этом турнире в мужском и женском одиночном разрядах.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).