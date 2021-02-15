Надаль в 43-й раз вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2.

Для 34-летнего спортсмена это 43-й выход в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». По этому показателю его обходят только Новак Джокович (48) и Роджер Федерер (57).

В четвертьфинале Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который вышел в 1/4 турнира после снятия итальянца Маттео Берреттини.

Встреча Надаль — Циципас состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).