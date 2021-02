Циципас без борьбы прошел в 1/4 финала Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас 15 февраля стал последним четвертьфиналистом Australian Open из-за снятия итальянца Маттео Берреттини, сообщает официальный Twitter турнира.

Из-за травмы Берреттини отказался принимать участие в матче.

В 1/4 финала Циципас сыграет против испанца Рафаэля Надаля, который в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2.

Matteo Berrettini has withdrawn from his fourth round #AusOpen match tonight due to an abdominal strain. We wish him a speedy recovery.