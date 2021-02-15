Кафельников считает большим достижением выход трех российских теннисистов в четвертьфинал Australian Open

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход трех россиян в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Нельзя ни в коем случае сейчас считать, что мы — лучшие в мире. Ребята играют достойно — это факт. То, что три российских теннисиста сейчас играют в четвертьфинале турнира «Большого шлема», безусловно, огромное достижение для нашего тенниса», — сказал Кафельников «СЭ».

Также он рассказал, чего стоит ожидать от встречи Рублева и Медведева.

«В этом матче нельзя выделить фаворита. Их шансы расцениваю как равные. Больше чем уверен, что, кто выиграет первый сет, тот и станет победителем в этом противостоянии. Как Рублеву, так и Медведеву, нужно будет сконцентрироваться на начале матча», — добавил Кафельников.

Во вторник, 17 февраля, в четвертьфинале Australian Open встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аслан Карацев сыграет с болгарином Григом Дмитровым.

(Владимир Пушкарев)