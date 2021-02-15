Кафельников отметил, что никто не ожидал от Карацева таких результатов

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» российского теннисиста Аслана Карацева.

«Очень сильно и приятно удивил Аслан. Никто до турнира не мог подумать, что он зайдет так далеко. Пробиться в мировую элиту сейчас дорогого стоит. Этими результатами он сделал определенный задел на 2021 год, заработал огромное количество очков. Давления сейчас на него не будет. Ему нужно просто расслабиться и получать удовольствие от игры, а уверенность у него есть. Будем надеяться, что Аслан продолжит в том же темпе в течение сезона», — сказал Кафельников «СЭ».

Напомним, что Аслан Карацев впервые вышел в четвертьфинал турнира Australian Open. Завтра, 16 февраля, он сыграет с болгарином Григором Димитровым.

(Владимир Пушкарев)