На Уимблдоне с четвертьфиналов разрешили полную заполняемость трибун

На Уимблдоне разрешили полную заполняемость трибун, начиная со стадии 1/4 финала, сообщает Reuters со ссылкой на All England Club.

Теннисный турнир начался 28 июня. Посещаемость трибун была ограничена 50 процентами. Начиная с женских матчей 1/4 финала (вторник, 6 июля), заполняемость трибун составит 100 процентов.

В 2020 году Уимблдон был отменен из-за пандемии коронавируса.