На Уимблдоне с четвертьфиналов разрешили полную заполняемость трибун
17:10
На Уимблдоне разрешили полную заполняемость трибун, начиная со стадии 1/4 финала, сообщает Reuters со ссылкой на All England Club.
Теннисный турнир начался 28 июня. Посещаемость трибун была ограничена 50 процентами. Начиная с женских матчей 1/4 финала (вторник, 6 июля), заполняемость трибун составит 100 процентов.
В 2020 году Уимблдон был отменен из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/wimbledon-have-maximum-capacity-crowds-quarter-finals-onwards-2021-07-04/?taid=60e1b7e2fdc7d30001f56394&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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