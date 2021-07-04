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Тарпищев доволен выступлением Медведева и Рублева на Уимблдоне

16:30
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на Уимблдоне. Оба прошли в 1/8 финала турнира.

«Мне нравится, как на Уимблдоне выступают наши ребята. Даня играет хорошо и прибавляет по ходу, плюс ему пока удачно попадаются соперники по сетке турнира. Рублев тоже играет хорошо, в своем стиле. Он агрессивен, и на траве это оправдано», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В третьем круге Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:3, 5:7, 6:4, 6:2), а Медведев победил хорвата Марина Чилича — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Медведев встретится с Хубертом Хуркачом из Польши. Соперником Рублева станет Мартон Фучович из Венгрии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11818707

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