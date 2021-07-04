Федерер: «Все теннисисты восхищаются Марреем, потому что он прошел через очень серьезную травму»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о британце Энди Маррее, который вернулся в тур после серьезной травмы. В 2019 году ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

«Я думаю, им восхищаются все теннисисты, потому что он прошел через очень серьезную травму. Ему пришлось очень нелегко. Желаю ему всего самого наилучшего. Если честно, все очень надеются, что он останется в туре и продолжит карьеру. Он больше, чем другие, заслуживает быть счастливым.

Из-за травмы каждый день сталкиваешься с компромиссами. Приходится пропускать тренировки, а когда-то вместо трех часов ты можешь тренироваться только полтора.

Уже невозможно продолжать играть по 35 турниров. Сейчас это может быть 25, 15 или меньше. Для игроков все это действительно важно», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

На Уимблдоне Маррей дошел до третьего раунда, в котором проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 2:6, 2:6.