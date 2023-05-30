Мирра Андреева сыграет с француженкой Парри во втором круге «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Диан Парри обыграла украинку Ангелину Калинину в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

79-я ракетка мира Парри ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 26-й ракетки мира Калининой 3 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Парри сыграет с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция, WC) — Ангелина Калинина (Украина, 25) — 6:2, 6:3