Чесноков назвал заслуженной победу теннисистки Аванесян над Бенчич

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что россиянка Элина Аванесян здорово играла и одержала заслуженную победу над олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Это очень хорошая победа, Бенчич — очень сильная теннисистка, я не ожидал. Обыграть такую теннисистку на любой стадии дорогого стоит. Аванесян здорово играла и заслужила победу. Посмотрим, как она дальше проявит себя», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В понедельник Аванесян обыграла Бенчич со счетом 6:3, 2:6, 6:4 и вышла во второй круг соревнований, где сыграет с француженкой Леолией Жанжан.

«Ролан Гаррос» завершится 10 июня.