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«Милан» поздравил Джоковича с победой на Roland Garros

13 июня 2021, 23:32
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«Милан» поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Roland Garros. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Поздравляем с твоим триумфом», — говорится в посте клуба в Twitter.

Джокович является болельщиком итальянской команды.

Серб первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза. Для него это вторая победа на Roland Garros. Впервые он победил в 2016-м году.

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