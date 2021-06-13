«Милан» поздравил Джоковича с победой на Roland Garros

«Милан» поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Roland Garros. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Поздравляем с твоим триумфом», — говорится в посте клуба в Twitter.

Джокович является болельщиком итальянской команды.

Серб первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза. Для него это вторая победа на Roland Garros. Впервые он победил в 2016-м году.