Джокович о финале Roland Garros: «До третьего сета мой внутренний голос говорил, что все пропало»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу на Roland Garros. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Я очень горд собой. Сценарий последних 48 часов сложился так, что это стало одним из трех важнейших достижений в моей карьере. Сначала я переиграл Рафу на его любимом покрытии за 4,5 часа, поэтому на следующий день я даже не тренировался. Сегодня я перевернул ход игры в финальной встрече с Циципасом, для которого это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Во втором сете я просел и физически, и ментально. Он полностью вел игру. Но мне удалось перенастроить себя после перерыва.

У меня в голове всегда идет внутренний диалог. Один голос говорил мне, что все пропало и матч уже не выиграть. Чуть позже мне пришлось активировать второй голос. Я стал говорить себе, что все могу, что все в моих руках. Я стал повторять это с убеждением, а когда начался третий сет, моя игра это подтвердила, и я почувствовал воодушевление, после чего уже не сомневался", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Джокович выиграл 19-й турнир «Большого шлема» в своей карьере.