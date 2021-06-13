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Эмоции дня: реакция молодого болельщика на подарок от Джоковича

13 июня 2021, 23:12
Новак Джокович делает подарок болельщику. Фото Reuters
Новак Джокович делает подарок болельщику. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») после победы над греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

После окончания матча Джокович подарил свою ракетку юному болельщику. Мальчик не смог сдержать эмоций.

Джокович стал первым в Открытой эре теннисистом, которому удалось не менее двух раз победить в каждом из турниров серии «Большого шлема».

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