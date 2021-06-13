Эмоции дня: реакция молодого болельщика на подарок от Джоковича
13 июня 2021, 23:12
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») после победы над греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
После окончания матча Джокович подарил свою ракетку юному болельщику. Мальчик не смог сдержать эмоций.
Джокович стал первым в Открытой эре теннисистом, которому удалось не менее двух раз победить в каждом из турниров серии «Большого шлема».
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю