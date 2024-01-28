Медведев за 36 минут взял первый сет в матче с Синнером в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у итальянца Янника Синнера в заключительном матче Открытого чемпионата Австралии-2024. Финал проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне.

Сет длился 36 минут и завершился со счетом 6:3 в пользу Медведева. Россиянин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Синнера 2 эйса и ни одной двойной ошибки.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. У 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.