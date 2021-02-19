Медведев выиграл первый сет у Циципаса в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open — 6:4.

Теннисисты провели на корте 40 минут.

Россиянин исполнил четыре эйса (против одного у соперника) и совершил лишь восемь невынужденных ошибок, у Циципаса — 11.

Первым финалистом турнира стал серб Новак Джокович, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open