Соболенко показала язык после победы на Australian Open. Видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в парном разряде вместе с бельгийкой Элизой Мертенс на Australian Open 19 февраля оригинально отпраздновала победу.

22-летняя спортсменка спряталась за титулом чемпионки, а потом показала язык на камеру.

When you wake up and remember you're a women's doubles champion at #AO2021 ?@SabalenkaA | #AusOpen pic.twitter.com/2tgYxhauWb