Джокович победил Карацева и вышел в финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Australian Open обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 55 минут. Серб сделал 17 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. Россиянин 6 раз подал навылет, дважды ошибся на второй подаче и реализовал один брейк.

В предыдущей стадии первая ракетка мира обыграл немца Александра Зверева (6:7, 6:2, 6:4, 7:6), Карацев оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2