Медведев выиграл второй сет у Циципаса в полуфинале Australian Open
13:02
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open — 6:2. Счет по партиям стал 2-0 в пользу росссиянина.
Всего у Медведева 11 эйсов против 2 у соперника и 29 выигранных розыгрышей.
Соперники провели на корте 35 минут.
Первым финалистом турнира стал серб Новак Джокович, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.
Даниил Медведев — Стефанос Циципас: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю