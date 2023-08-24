Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки US Open-2023

Прошла жеребьевка US Open-2023 в мужском одиночном разряде.

Первый сеянный турнира действующим чемпионом Карлос Алькараз на старте встретится с немцем Домиником Кепфером. Вторая ракетка, Новак Джокович, в первом круге сыграет с Александром Мюллером из Франции.

Третий номер посева россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с венгром Аттилом Балашом. Медведев попал во вторую четверть сетки, в которой также сыграют россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов.

В первую четверть к Алькарасу попал российский теннисист Александр Шевченко. В третьей четверти Павел Котов поборется с Ринки Хиджикатой, Аслан Карацев — с Иржи Лехечкой, а Доминик Тим — с Александром Бубликом (25). В нижней четверти к Джоковичу попал грек Стефанос Циципас.

Подробнее сетку US Open-2023 можно посмотреть на сайте турнира.