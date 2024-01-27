Медведев рассказал, что Рублев дал ему прозвище осьминог

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его соотечественник Андрей Рублев дал ему прозвище осьминог.

«Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно — друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов. По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют осьминогом — ничего страшного», — сказал Медведев в интервью после полуфинала Australian Open.

27-летний Медведев в полуфинале встретился с немцем Александром Зверевым и смог одержать победу, несмотря на проигрыш первых двух сетов (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.