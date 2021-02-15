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Медведев — о российском четвертьфинале Australian Open: «Это невероятно»

09:09
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Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:4, 6:2, 6:3) в 1/8 финала Australian Open 15 февраля рассказал о противостоянии с Андреем Рублевым и выступлении Аслана Карацева.

«Учитывая, что мне играть с Рублевым, то один россиянин точно будет в полуфинале турнира. Это невероятно. Не забывайте также о Карацеве. У него вообще удивительная история. Впервые пробился в основную сетку такого турнира — и уже в 1/4 финала. Кажется, это впервые в истории, что сразу трое россиян прошли так далеко», — заявил Медведев.

Встреча Андрея Рублева и Даниила Медведева в 1/4 финала Australian Open состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).

Аслан Карацев в четвертьфинале будет противостоять болгарину Григору Димитрову. Начало игры — во вторник в 7.00 (мск).

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