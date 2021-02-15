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Медведев победил Макдональда и вышел в четвертьфинал Australian Open

06:38
Даниил Медведев обыграл Маккензи Макдональда. Фото AO
Даниил Медведев обыграл Маккензи Макдональда. Фото AO
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Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час 32 минуты. Россиянин сделал 7 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2, 6:3

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