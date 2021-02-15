Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

08:36
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:4, 6:2, 6:3) отметил, что очень рад выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Это волнующий момент — впервые оказаться в четвертьфинале Australian Open, — цитирует Медведева сайт АТР. — Это большое достижения для меня. Я всегда хочу добиться большего. Но надо идти шаг за шагом. Я знал, что придется играть низкие мячи. Макдональд играет плоско и агрессивно. Я смог использовать свои шансы.

В четвертьфинале Медведев сыграет против соотечественника Андрея Рублева, который победил норвежца Каспера Рууда.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир