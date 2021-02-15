Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:4, 6:2, 6:3) отметил, что очень рад выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Это волнующий момент — впервые оказаться в четвертьфинале Australian Open, — цитирует Медведева сайт АТР. — Это большое достижения для меня. Я всегда хочу добиться большего. Но надо идти шаг за шагом. Я знал, что придется играть низкие мячи. Макдональд играет плоско и агрессивно. Я смог использовать свои шансы.

В четвертьфинале Медведев сыграет против соотечественника Андрея Рублева, который победил норвежца Каспера Рууда.