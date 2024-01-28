Медведев не смог одолеть Синнера в четвертом сете финального матча Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру четвертый сет финального матча Открытого чемпионата Австралии-2024 — 4:6.

Встреча, которая проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне, длится 3 часа 6 минут. Россиянин в 4-м сете 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать один брейк-пойнт. На счету Синнера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Во время паузы между геймами Медведев вызывал физиотерапевта, который перебинтовал ему ногу, поврежденную из-за мозолей.

В предыдущей партии сильнее также оказался итальянец. Первый и второй сеты этого матча остались за Медведевым.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. У 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.