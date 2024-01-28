Во время финала Australian Open показали, как выглядит поврежденная из-за мозолей нога Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев во время четвертого сета финального матча Открытого чемпионата Австралии-2024 против итальянца Янника Синнера взял медицинский тайм-аут.

При счете 2:1 в пользу итальянца к Медведеву подошел физиотерапевт, который перебинтовал ему ногу, поврежденную из-за мозолей.

Россиянин взял два первых сета в этой встрече, однако третья партия осталась за Синнером. Финал проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.