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Сегодня, 14:27

Во время финала Australian Open показали, как выглядит поврежденная из-за мозолей нога Медведева

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Трансляция матча.

Российский теннисист Даниил Медведев во время четвертого сета финального матча Открытого чемпионата Австралии-2024 против итальянца Янника Синнера взял медицинский тайм-аут.

При счете 2:1 в пользу итальянца к Медведеву подошел физиотерапевт, который перебинтовал ему ногу, поврежденную из-за мозолей.

Россиянин взял два первых сета в этой встрече, однако третья партия осталась за Синнером. Финал проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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