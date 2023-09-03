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Медведев лидирует по победам на харде с 2018-го, в тройке — Джокович и Рублев

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев лидирует по победам на хардовом покрытии среди всех игроков в мужском одиночном разряде с 2018 года.

За это время третья ракетка мира одержал 231 победу, сообщается на сайте ATP.

В тройку входят серб Новак Джокович (170 побед) и россиянин Андрей Рублев (168).

Далее расположились грек Стефанос Циципас (160), немец Александр Зверев (153) и американец Тэйлор Фритц (137). У первой ракетки мира испанца Карлоса Алькарас 64 победы. У Рафаэля Надаля — 93.

Медведев в третьем круге US Open обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
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