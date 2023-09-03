Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге US Open — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 34 минуты.
Третья ракетка мира в третьем сете отыгрался со счета 1:5, взяв перед камбэком медицинский перерыв.
За игру Медведев сделал 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Баэса — 3 двойные ошибки и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
В четвертом круге соперником россиянина будет австралийский теннисист Алекс Де Минаур.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6)
Источник: Сетка US Open
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