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Сегодня, 08:29

Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге US Open — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 34 минуты.

Третья ракетка мира в третьем сете отыгрался со счета 1:5, взяв перед камбэком медицинский перерыв.

За игру Медведев сделал 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Баэса — 3 двойные ошибки и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертом круге соперником россиянина будет австралийский теннисист Алекс Де Минаур.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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