Мэдисон Киз заразилась коронавирусом и снялась с Australian Open

16-я ракетка мира Мэдисон Киз объявила, что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

«К сожалению, я сдала положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Австралию. Я очень расстроена, что не смогу сыграть на предстоящих турнирах, ведь много работала в межсезонье.

Я нахожусь дома на самоизоляции и продолжу предпринимать все необходимые меры предосторожности. С нетерпением жду февраля, когда смогу вернуться в тур.

Спасибо всем за вашу поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности", — написала Киз в Twitter.