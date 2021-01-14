Мэдисон Киз заразилась коронавирусом и снялась с Australian Open
19:22
16-я ракетка мира Мэдисон Киз объявила, что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии.
«К сожалению, я сдала положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Австралию. Я очень расстроена, что не смогу сыграть на предстоящих турнирах, ведь много работала в межсезонье.
Я нахожусь дома на самоизоляции и продолжу предпринимать все необходимые меры предосторожности. С нетерпением жду февраля, когда смогу вернуться в тур.
Спасибо всем за вашу поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности", — написала Киз в Twitter.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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