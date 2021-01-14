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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Мэдисон Киз заразилась коронавирусом и снялась с Australian Open

19:22
Мэдисон Киз. Фото Twitter
Мэдисон Киз. Фото Twitter
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16-я ракетка мира Мэдисон Киз объявила, что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

«К сожалению, я сдала положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Австралию. Я очень расстроена, что не смогу сыграть на предстоящих турнирах, ведь много работала в межсезонье.

Я нахожусь дома на самоизоляции и продолжу предпринимать все необходимые меры предосторожности. С нетерпением жду февраля, когда смогу вернуться в тур.

Спасибо всем за вашу поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности", — написала Киз в Twitter.

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