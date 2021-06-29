Маннарино снялся с матча против Федерера из-за травмы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй раунд Уимблдона в мужском одиночном разряде. Его соперник француз Адриан Маннарино снялся из-за травмы после четырех сетов.

Счет матча к тому моменты был 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2. Следующим соперником Федерера станет победитель пары Ришар Гаске (Франция) — Юити Сугита (Япония).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2 отказ Маннарино