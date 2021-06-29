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Гаске сыграет с Федерером во втором раунде Уимблдона

21:25
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Французский теннисист Ришар Гаске победил японца Юити Сугиту (7:6 (7:4), 4:6, 6:2, 6:1) в первом раунде Уимблдонского турнира. Его следующим соперником станет швейцарец Роджер Федерер.

Также канадец Денис Шаповалов победил немца Филипа Кольшрайбера (6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Юити Сугита (Япония) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 10) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

Антуан Оан (Франция, Q) — Чжан Чжичжень (Китай, Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Душан Лайович (Сербия) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 6:

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Артем Бухаев все материалы автора

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