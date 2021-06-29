Герасимов сыграет с Хачановым во втором раунде Уимблдона
20:39
Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл британца Джея Кларка (6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2). Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
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