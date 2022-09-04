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4 сентября, 18:20

Куницын заявил, что Медведеву и Хачанову попались неудобные соперники в 1/8 финала US Open

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Тренер сборной России, чемпион «Кубка Кремля» — 2018 Игорь Куницын поделился мнением о том, что впервые с 2006 года сразу три россиянина пробились во вторую неделю US Open.

Тогда это сделали Марат Сафин, Михаил Южный и Николай Давыденко. Сейчас — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

«Все наши ребята смотрятся хорошо, отлично играли на первой неделе, — сказал «СЭ» Куницын. — Но во второй неделе все будет зависеть от того, сколько у них осталось физических сил и психологии. Матчи будут очень ровные. У Карена и Даниила весьма неудобные соперники».

Хачанов ведет по личным встречам у Пабло Карреньо Бусты со счетом 4:3, Медведев уступает Нику Кирьосу — 1:3.

Матч Хачанова с Карреньо Бустой пройдет сегодня, 4 сентября, начало запланировано на 21.30 по московскому времени. Игра Медведева и Кирьоса состоится в ночь с 4 на 5 сентября, время начала игры — 2.00 (мск).

Андрей Рублев. «У Рублева хорошие шансы с Норри, ему удобны соперники с таким стилем игры». Тренер сборной — об успехах наших на US Open

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Игорь Куницын
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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