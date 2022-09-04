Тренер сборной России считает Рублева фаворитом в матче с Норри

Тренер сборной России, чемпион «Кубка Кремля» — 2018 Игорь Куницын поделился своими ожиданиями от матча Андрея Рублева и Кэмерона Норри в четвертом круге US Open-2022.

— В матче с Денисом Шаповаловым у Рублева был второй пятисетовый матч за три круга. Хватит ли ему сил в противостоянии с Норри?

— Мне кажется, что Андрей должен успеть восстановиться. В матче с Шаповаловым практически не было длинных розыгрышей. Оба играли очень агрессивно. К тому же матч закончился не очень поздно. Так что Рублев получил почти полтора дня отдыха перед матчем с британцем. В плане «физики» все должно быть хорошо.

— В Цинциннати Норри обыграл Карлоса Алькараса и вообще в последнее время смотрится очень сильно. Рублев в любом случае фаворит?

— Козыри Норри — это стабильность, отсутствие подарков для соперников. Но, в принципе, когда Андрей в хорошей форме, ему удобны соперники с таким стилем игры. Он больше не любит теннисистов, которые предпочитают рваный ритм. Например, Ник Кирьос. Мне кажется, у Андрея хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Матч Рублева и Норри состоится завтра, 5 сентября, начало запланировано на 18.00 (мск).