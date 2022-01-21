Кудерметова вышла в третий круг парного турнира на Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг парного женского турнира на Australian Open.

Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс победила француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:2. В третьем круге Кудерметова и Мертенс сыграют с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Сегодня, 21 января, Кудерметова проиграла Марии Саккари из Греции в третьем круге одиночного женского турнира в рамках Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 3:6, 6:2