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Сегодня, 10:48

Шаповалов обыграл Опелку и вышел в четвертый круг Australian Open, где может сыграть против Зверева

Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Шаповалов победил американца Райлли Опелку в четырех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертом круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Раду Албот (Молдавия, Q).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада, 14) — Райлли Опелка (США, 23) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
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