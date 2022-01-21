Шаповалов обыграл Опелку и вышел в четвертый круг Australian Open, где может сыграть против Зверева
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Шаповалов победил американца Райлли Опелку в четырех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4.
В четвертом круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Раду Албот (Молдавия, Q).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада, 14) — Райлли Опелка (США, 23) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4
Новости