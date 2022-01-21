Шаповалов обыграл Опелку и вышел в четвертый круг Australian Open, где может сыграть против Зверева

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертый круг Australian Open. В третьем круге Шаповалов победил американца Райлли Опелку в четырех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4. В четвертом круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Раду Албот (Молдавия, Q). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Денис Шаповалов (Канада, 14) — Райлли Опелка (США, 23) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4