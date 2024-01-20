Кудерметова и Павлюченкова снялись с парного турнира Australian Open

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Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова снялись с парного турнира Australian Open.

Дуэт должен был сыграть с парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

В третьем круге Дабровски и Рутлифф встретятся с парой Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 4) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары