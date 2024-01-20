Азаренко победила Остапенко в третьем круге Australian Open

Белоруска Виктория Азаренко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге Australian Open — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 23 минуты. Азаренко за игру сделала 11 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. У Остапенко — 3 эйса, 2 двойных ошибки и 1 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором сете Остапенко вела со счетом 5:2.

Азаренко вышла в четвертый круг и встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 6:1, 7:5