Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:00

Азаренко победила Остапенко в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белоруска Виктория Азаренко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге Australian Open — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 23 минуты. Азаренко за игру сделала 11 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. У Остапенко — 3 эйса, 2 двойных ошибки и 1 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором сете Остапенко вела со счетом 5:2.

Азаренко вышла в четвертый круг и встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 6:1, 7:5

Источник: Сетка Australian Open
Australian Open
Виктория Азаренко
Елена Остапенко
1
5
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова уступила Паолини, Калинская — Стивенс
Россиянка Сизикова вышла во второй круг микста на Australian Open
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Алькарас в четвертом круге, Медведев — Оже-Альяссим
Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Хуркач сыграет с Казо в четвертом круге Australian Open
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Сизикова вышла во второй круг микста на Australian Open

Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова уступила Паолини, Калинская — Стивенс

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости