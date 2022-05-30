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Сегодня, 19:52

Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс проиграли китайской паре Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:2, 3:6.

В четвертьфинале турнира китайские теннисистки сыграют против француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 13) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — 6:4, 2:6, 6:3

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
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