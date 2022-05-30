Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс проиграли китайской паре Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в третьем круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:2, 3:6.
В четвертьфинале турнира китайские теннисистки сыграют против француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 13) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — 6:4, 2:6, 6:3
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