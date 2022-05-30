Руне о победе над Циципасом: «У меня сейчас невероятные ощущения. Я очень нервничал во время матча»

Датский теннисист Хольгер Витус Недсков Руне прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«У меня сейчас невероятные ощущения. Я так нервничал в конце, но толпа поддерживала меня весь матч и весь турнир. Я очень нервничал, но в то же время знал, что если я отойду от своей тактики против такого игрока, как Циципас, то точно проиграю. Я сказал себе просто продолжать в том же духе и играть по своему плану. В итоге все получилось. Когда Стефанос получает короткий мяч, он много атакует, поэтому я должен был играть агрессивно и очень быстро, отнимая у него время», — приводит слова Руне сайт ATP.

19-летний теннисист обыграл Циципаса со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 6:4 и впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Большого шлема».

В следующем раунде Руне, 40-я ракетка мира, встретится с Каспером Руудом из Норвегии.