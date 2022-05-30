Рублев сыграет против Синнера, Медведев встретится с Чиличем в четвертом круге «Ролан Гаррос»

В понедельник, 30 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера, а Даниил Медведев встретится с Марином Чиличем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43,600,000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 13.30 мск

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция) — 14.30

Андрей Рублев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — 17.00

Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.