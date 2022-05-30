«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Рублев — Синнер, Медведев — Чилич и другие
Рублев сыграет против Синнера, Медведев встретится с Чиличем в четвертом круге «Ролан Гаррос»
В понедельник, 30 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера, а Даниил Медведев встретится с Марином Чиличем.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 13.30 мск
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция) — 14.30
Андрей Рублев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — 17.00
Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия) — 21.45
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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