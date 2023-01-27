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Сегодня, 05:46

Крейчикова и Синякова вышли в финал Australian Open в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу в полуфинале Australian Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале сыграют Сюко Аояма и Ена Шибахара против Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/12/2/
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