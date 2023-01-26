Ольховский: «Рыбакина играет все-таки немного лучше, у нее хороший шанс победить Соболенко»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Открытого Чемпионата Австралии, в котором сыграют казахская теннисистка Елена Рыбакина и белорусская спортсменка Арина Соболенко.

«Думаю, что нас ждет хороший теннис. Фаворита выделить сложно, обе играют на хорошем уровне. Рыбакина выигрывала Уимблдон, но это было на траве, а здесь хард. Поможет ли ей этот опыт? Я не думаю, что именно опыт поможет, ведь обе теннисистки очень опытные. На задней линии обе хорошо играют. Елена играет все-таки немного лучше, у нее хороший шанс победить Соболенко. Рыбакина подает увереннее. У Арины если подача может не пойти, то там возможны и двойные. Рыбакина в этом компоненте постабильнее», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

По личным встречам счет 3:1 в пользу Соболенко. Матч пройдет в субботу, 28 января.