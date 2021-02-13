Краинович объяснил провальную концовку в матче с Медведевым

Сербский теннисист Филип Краинович прокомментировал поражение от Даниила Медведева в пяти сетах (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 0:6) в матче 3-го круга Australian Open.

«Я не ожидал такого старта от Медведева. Надо же понимать, что все рано или поздно ошибаются. Вот я ждал, когда Даня начнет ошибаться. А он выдал просто идеальный отрезок и победил 6:0. Он заслуживает этот успех», — заявил Краинович в интервью официальному сайту турнира.

Следующим соперником 25-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.